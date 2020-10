De Zwolse vrachtwagenfabriek Scania heeft de opdracht om in totaal 2.847 Gryphus-trucks af te leveren aan Defensie. Het ministerie heeft daarvoor een optie gelicht. De eerste 8x8 serie is inmiddels afgeleverd in het Gelderlandse Stroe.

Nog meer legertrucks van Scania Production Zwolle moeten Defensie gaan helpen bij de vervanging van oude vrachtwagens. Defensie maakt gebruikt van de optie om de order van de Gryphus trucks uit te breiden. Dit betekent dat de grootste Scaniafabriek nog eens 810 extra voertuigen moet afleveren, bovenop de eerder gevraagde 2.037.

Scania is begonnen met het uitleveren van de 8x8 series en heeft de eerste voertuigen al afgeleverd in de Majoor Mulder kazerne in Stroe. Eerder werden de 6x6 series al opgeleverd. Het opleveren van de Gryphus-trucks loopt door tot en met 2023.

De enorme vrachtwagens zijn duurzamer en innovatiever dan de oude modellen. Een eis vanuit het ministerie is dat deze trucks onderhoudsvriendelijk zijn en weinig stil komen te staan. Door een serviceovereenkomst gaat Scania Nederland de Defensiemonteurs ondersteunen bij het onderhoud.