Mondkapje op, mondkapje af. Dat gaat vanaf maandag de norm zijn tussen colleges op Windesheim. De hogeschool heeft vrijdag besloten dat iedereen in de openbare ruimtes verplicht een mondmasker moet dragen. In de collegezalen hoeven mensen geen mondkapje op.

Onder de openbare ruimtes vallen onder andere de wandelgangen, trappenhuizen en kantines. Dat zijn de plekken waar mensen van de ene plek naar de andere lopen. In de klas, tijdens een sportles of in een werkkamer mogen de mondkapjes weer af, maar in een aantal praktijkruimtes zijn er uitzonderingen. Daar zijn aparte protocollen voor opgesteld.

Wisselende reacties

Op sociale media wordt fel gereageerd op het bericht dat Windesheim hierover heeft gedeeld. "Ik ben een student op Windesheim en ben ZWAAR tegen deze verplichting", zegt Annelies op Twitter. "Ik weiger dan ook een mondkapje op te doen." Gebruiker @Upsideonder zegt: "Mijn kind gaat per direct naar een andere school!"

Frustratie

Birgit Pfeiffer, hoofddocent Educatie van Windesheim, vindt het belangrijk om op dit soort comments te reageren, maar zegt dat ze de frustratie van de mensen ook begrijpt. "Je weet niet wie er achter zo'n account zit, misschien is diegene net z'n baan kwijt en tikt hij z'n frustratie af. Ik vind dat je daar met met elkaar over moet praten en op een rustige manier tegengeluid moet laten horen."

"Het is natuurlijk verwarrend", vervolgt Pfeiffer, "want de ene wetenschapper zegt: het helpt niks, terwijl de andere wetenschapper zegt dat het wel werkt. Maar Windesheim neemt uiteindelijk die beslissing. Dan moeten mensen zich ook gewoon aan de huisregels houden."

Windesheim laat in een algemene verklaring weten: "We beseffen dat de maatregel om mondkapjes te dragen opnieuw veel vraagt van onze studenten en medewerkers, maar de gezondheid van onze studenten en medewerkers gaat voor alles. Samen voorkomen we verspreiding van corona. We vertrouwen op jullie begrip en medewerking."