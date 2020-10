Een 20-jarige man uit Zwolle is veroordeeld tot zeven maanden cel voor een gewelddadige beroving met schaar in de Mediamarkt.

De gewelddadige diefstal werd gepleegd in de Mediamarkt in Zwolle op 15 november 2019. Twee mannen probeerden onder een jas een koptelefoon mee te nemen. Bij de kassa’s werden ze staande gehouden door beveiligers. In de wachtruimte griste Zwollenaar Mohammed M. een schaar van tafel en maakte stekende bewegingen in de richting van een beveiliger.

M. stond ook terecht voor de mishandeling van drie medewerkers in jeugdgevangenis de Hunnerberg in Nijmegen. Hij zat daar omdat toen nog gedacht werd dat M. minderjarig was. Een van de medewerkers kreeg een stoel tegen zich aan gegooid.

De IND concludeerde na onderzoek dat M. vermoedelijk 20 jaar oud is en dus volgens het volwassenenstrafrecht berecht kon worden.

Tegen de man was 8 maanden cel geëist. Hij heeft de diefstal en mishandeling ontkend.