Op de IJsselallee in Zwolle heeft woensdagavond een ongeluk plaatsgevonden. Twee auto's knalden even na half tien tegen elkaar op.

De bestuurders kwamen er zonder kleerscheuren vanaf. De schade aan de wagens is wel enorm.

Het was niet voor het eerst dat het misging op de N337. Door het grote aantal ongelukken dat er plaatsvond, is de IJselallee inmiddels behoorlijk berucht.

Op 10 augustus en 24 augustus was het ook raak op de kruising IJsselallee-Nieuwe Veerallee. In de tussentijd, op 18 augustus, ging het iets verderop mis op de kruising IJsselallee-Spoolderbergweg. Er vielen destijds ook geen ernstig gewonden, maar er was een hoop schade.

Het was voor de gemeente Zwolle aanleiding om te kijken naar de afstemming van de verkeerslichten op de kruisingen met de Nieuwe Veerallee en die met de Spoolderbergweg. De resultaten van dat onderzoek zijn nog niet bekend.