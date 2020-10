Elf theaters in de regio IJsselland krijgen een ontheffing om meer dan dertig bezoekers toe te laten bij voorstellingen. Dit is volgens voorzitter Peter Snijders van de veiligheidsregio de enige uitzondering in de regio Zwolle en Deventer. Het gaat om theaters met een regionale uitstraling.

De elf regioburgemeesters (Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle) hebben woensdagochtend de nieuwe coronamaatregelen uitvoerig besproken. Volgens Snijders, burgemeester van Zwolle, zijn hij en zijn collega's sinds maandagavond "platgebeld" met verzoeken om een ontheffing om van de regels af te wijken.

Het kabinet maakte maandag bekend dat sinds gisteren maximaal dertig mensen mogen samenkomen in een ruimte. De culturele sector sprak al direct de hoop uit op ontheffingen. In de IJsselland-gemeenten wordt zo'n ontheffing dus alleen verstrekt aan de grotere theaters. Ook geldt de verruiming alleen voor al geboekte voorstellingen.

Bioscopen niet

Bioscopen en concertzalen vallen buiten de boot en kunnen dus maximaal dertig mensen toelaten bij een voorstelling. Volgens Snijders wilden de regioburgemeesters de cultuursector wel tegemoetkomen, omdat in de nieuwe maatregelen ook voor sport en horeca "nog enige ruimte" blijft. "Maar we hebben besloten om de ontheffing alleen te verlenen aan deze elf theaters."

Het gaat onder andere om Odeon en De Spiegel in Zwolle, het HOFtheater in Raalte, de Meenthe in Steenwijk, de Stadsgehoorzaal in Kampen, de Voorveghter in Hardenberg en de Deventer Schouwburg.