De Indoor Tractorpulling in de Zwolse IJsselhallen is uit de kalender van 2021 geschrapt. Het evenement zou in februari gehouden worden, maar de organisatie heeft nu al vastgesteld dat dat niet haalbaar is.

Tijdens het jaarlijkse Indoor evenement komen bezoekers uit alle windstreken en vanuit heel Europa naar Zwolle. Het onderling afstand houden van bezoekers is niet haalbaar tijdens het spektakel, stelt Toni Denneboom van de Zwolse evenementenhallen. "Bovendien vergt het evenement de nodige voorbereiding, voor zowel de organisatie als de teams, met daarbij de verwachting dat er voorlopig nog geen vaccin op de markt komt. Voor ons is het hierdoor onmogelijk om in deze omstandigheden een mooi evenement neer te zetten."

Het zou de 38e editie zijn geweest van het evenement. Doel is nu om het tractorgeweld naar 2022 te verplaatsen.