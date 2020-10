Een fietser is dinsdagmiddag in Rouveen gewond geraakt toen hij in botsing kwam met een auto op de Oude Rijksweg ter hoogte van De Lichtmis.

Het ongeval vond rond 16.00 uur plaats. Volgens omstanders vloog de fietser na de aanrijding enkele meters door de lucht. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis overgebracht.

Waarom de fietser en de automobilist elkaar niet hebben opgemerkt is niet bekend. De politie doet onderzoek naar de oorzaak.