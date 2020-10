In een woning aan de Gouverneurlaan in Zwolle is maandagavond een zwaargewonde man gevonden. Vermoedelijk is hij mishandeld. In de nacht van maandag op dinsdag is een verdachte aangehouden, meldt de politie.

Meerdere politieagenten kwamen rond 22.40 uur naar de woning aan de Gouverneurlaan. "We kregen een melding binnen dat er lawaai te horen was", zegt een woordvoerder van de politie. Het slachtoffer is afgevoerd naar het ziekenhuis.

Wat er zich in de woning precies heeft afgespeeld, is nog niet geheel duidelijk. De zaak wordt nog onderzocht. Daarvoor is onder meer de Forensische Opsporing (FO) aanwezig. De omgeving van het huis is afgezet.

Via Burgernet riep de politie op om uit te kijken naar de voortvluchtige man. De man werd even na middernacht opgepakt in de nabije omgeving van de woning van het slachtoffer.