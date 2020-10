Het weekend staat weer voor de deur, het is vrijdagmiddag. En het begint nu echt herfstachtig te worden. Dus wat te doen de komende dagen? Hier zijn onze tips.

De sfeer van het najaar op de Veluwe

De sfeer van het najaar wil Roots in the Woods in Apeldoorn oproepen. Voorstellingen van uiteenlopende artiesten, (kinder)activiteiten en iets te eten en drinken bepalen het programma. Het evenement heeft dit jaar een koninklijk decor: Paleis Het Loo.

Sprookjes

In Zwolle zijn sprookjes op straat te horen. Jonge verhalenvertellers vertellen hun versies van hun favoriete sprookjes. Ze trekken met een trekker en een kar met strobalen door een aantal wijken. Met de strobalen wordt in korte tijd een tribune in elkaar gezet. De rondgang is onderdeel van het evenement Zwolle Unlimited.

Trouwbeurs

Trouwen gaat in deze coronacrisis wat anders dan normaal, maar dat betekent niet dat er níets meer kan. Wie de romantiek wil laten zegevieren kan inspiratie opdoen op de trouwbeurs die zondag in De Waterlely in Natuurpark Lelystad is. Van jurken tot taarten komen aan de orde, tussen 11.00 en 16.00 uur.

Ontbijt langs de IJssel

Hoe kan je de herfst beleven? Nou, op veel manieren, wil natuurorganisatie IVN de komende dagen duidelijk maken. Van een tocht in een oude Daf tot een ontbijt langs de IJssel tot een bootcamptraining op het Heerderstrand: het is allemaal onderdeel van het Beleefweekend in Hattem, Heerde en Epe.