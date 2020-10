De politie heeft in een busje in Zwolle dozen vol tabak aangetroffen, bestemd voor waterpijpen. Na tussenkomst van de douane rolde er een stevige boete uit van 75.000 euro voor de bestuurder, meldt de politie donderdagavond via Instagram.

De naheffing werd door de douane opgelegd, hoofdzakelijk omdat er geen accijns over de lading was betaald. De politie had even eerder het busje zien rijden. Het was agenten bij een surveillance opgevallen, omdat de wagen zwaar beladen leek.

'Vreemd antwoord'

De politie meldt dat bij de controle een 'vreemd antwoord' volgde op de vraag waarmee het voertuig beladen was. Er zouden vooral flesjes water in staan.

Op verzoek van de politie liet de bestuurder de lading zien. Die bestond inderdaad uit water, maar ook dozen, zónder water.

Uit controle bleek in die dozen tabak zat, bestemd voor waterpijpen. De politie haalde vervolgens de douane erbij.