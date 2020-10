Jonnie Boer, de chef-kok van de Librije in Zwolle, zakt drie plekken in de prestigieuze Best Chef top 100. Hij blijft wel de hoogst genoteerde Nederlandse chef-kok.

Boer stond op plek tien, maar gaat nu naar plek dertien. De Lijbrije heeft drie Michelinsterren.

De top 3 van de lijst wordt aangevoerd door René Redzepi van het Deense Noma in Kopenhagen, die daarmee Joan Roca van El Celler de Can Roca in Gerona, na drie jaar van de eerste plek stoot. Hij komt terecht op plek vijf.

Op twee staat Björn Frantzen van het gelijknamige restaurant in Stockholm. En op de derde plek staat Dan Barber van restaurant Blue Hill in New York.

Zeven Nederlandse chef-koks

Naast Boer staan nog zes andere Nederlandse chef-koks in de lijst. Nick Bril van The Jane in Antwerpen staat op plek 62 (vorig jaar 39) en Richard Ekkebus van restaurant Amber in Hongkong staat op plek 66 (34 in 2019)

Soenil Bahadoer van De Lindehof in Nuenen bereikte plek 67 (96 in 2019), Syrco Bakker, van Pure C in Cadzand plek 72 (59 in 2019), Joris Bijdendijk van Restaurant Rijks in Amsterdam staat op 87 (93 in 2019) en nieuwkomer Dennis Huwaë van de restaurants Daalder en Edel op 95.

In vergelijking met 2019 staat er één Nederlandse chef minder in de lijst. Vorig jaar stonden er acht chefs in. Maar Jannis Brevet (plek 60 in 2019) en Jacob Jan Boerma (48 in 2019) hebben geen vermelding meer in de top 100.