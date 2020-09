De brandweer rukte woensdagmiddag groots uit voor een schuur die vlam had gevat aan de Brinkhoekweg in Zwolle. Van de opslagplaats bleef weinig over. Het vuur is inmiddels onder controle.

Omstreeks 14.30 uur kreeg de brandweer een melding van het incident binnen. Omdat de woning naast de schuur een rieten dak heeft, rukte de brandweer groots uit. Het huis zelf is geen moment in gevaar geweest dankzij de gunstig windrichting, verklaart de brandweer. In de verloren schuur stond onder meer een grasmaaier.

"De brand is vermoedelijk ontstaan tijdens het branden van onkruid", zegt de brandweer, die momenteel nog bezig is met nablussen. Er zijn geen slachtoffers gevallen.