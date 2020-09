Zwolle hoort tot de tien binnensteden waar het aantal bezoekers sterk is gedaald door de coronacrisis. Dat blijkt uit gegevens van Locatus, gespecialiseerd in onderzoek naar retail (detailhandel) en bezoekersstromen in winkelgebieden.

In het rijtje staan ook steden als Maastricht, Enschede, Arnhem en Den Bosch. Locatus concludeert dat de middelgrote binnensteden zwaarder getroffen zijn door corona.

Het zijn steden waar normaal gesproken relatief veel toeristen op afkomen en een groot regionaal verzorgingsgebied kennen, met daardoor ook flink wat bezoek van buiten. De steden kennen een flink aanbod van horeca en mode, branches die het extra moeilijk hebben door corona.

Versoepeling

De gevolgen lieten zich het meest voelen in de periode maart tot juni. Na de lockdown trok het bezoek aan, om in augustus weer te dalen. In september lijkt het weer aan te trekken.

Van de 2.500 onderzochte winkelgebieden in steden liggen de bezoekersaantallen inmiddels gemiddeld op vijftig procent van voor de coronacrisis, zo concluderen de onderzoekers.

Woonboulevards en winkelcentra voor de dagelijkse boodschappen profiteerden juist van de coronaperiode en hadden het veel drukker.