Het Nederlands IJsbeelden Festival in Zwolle gaat dit jaar niet door vanwege het coronavirus. Het evenement stond gepland van 12 december tot en met 28 februari 2021.

"Doorgaan van het evenement zou mogelijk de continuïteit in de toekomst in de waagschaal kunnen leggen", stelt Eric Broekaart in een persbericht. "Dat risico is te groot, met spijt in ons hart nemen we deze moeilijke beslissing."

Het festival zou mogelijk met tijdsloten nog wel coronaproof georganiseerd kunnen worden, maar het voelt volgens Broekaart niet goed "om nu mensen te verleiden om met het openbaar vervoer vanuit heel Nederland naar Zwolle te komen om het IJsbeelden Festival te bezoeken".

De afgelopen twee edities trok het winterse evenement meer dan 100.000 bezoekers. Daarmee is het IJsbeelden Festival volgens Broekaart het grootste winterevenement van Nederland. "De boodschap moet nu vooral zijn dat mensen thuis moeten blijven", zegt hij.

Hij is vastbesloten om het festival in 2021 weer in Zwolle te organiseren. Ook de internationale carvers hebben aangegeven volgend jaar graag terug te komen naar Zwolle, meldt de organisator.

De ijsbeelden zijn dan weer te zien op het parkeerterrein van de IJsselhallen. Die locatie blijft beschikbaar tot december 2023. Waar het evenement dan gaat plaatsvinden, is op dit moment nog niet duidelijk.