Het Zwolse restaurant Poppe, dat is gevestigd in de voormalige hoefsmederij aan de Luttekestraat, is op advies van de GGD gesloten tot en met zondag 27 september. Op de website van het restaurant staat dat dit moet vanwege een coronabesmetting.

"Op vrijdag 18 september kregen wij bericht van GGD IJsselland dat er in ons bedrijf een persoon is geweest die positief getest is op corona", vertellen eigenaren Sander en Nienke Struick.

"Volgens de regels van het RIVM is het noodzaak om degene die in contact zijn geweest met deze besmette persoon tien dagen in quarantaine te laten gaan. Voor Restaurant Poppe betekent dit dat een groot gedeelte van de medewerkers nu thuis zijn. Dit alles om eventuele verdere besmetting te voorkomen."

Vanaf 28 september worden de tijdelijke maatregelen weer vrijgegeven en is het restaurant weer zeven dagen in de week open.