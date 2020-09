Een man is in de nacht van vrijdag op zaterdag in Oosterwolde aangehouden na een achtervolging vanuit Wezep. De politieagenten raakten gealarmeerd nadat zij de verdachte in een wit busje met valse kentekenplaten zagen rijden.

De bestuurder van, naar later bleek, het gestolen voertuig ging er hard vandoor en negeerde het stopteken. Hij vloog de Zuiderzeestraatweg op en een achtervolging volgde richting Oldebroek.

Daar stopte de bestuurder volgens de politie plotseling, waarna hij op de Verlengde Looweg uit het busje sprong en zich uit de voeten maakte.

Klopjacht

Een groot aantal eenheden en een politiehond werden opgetrommeld om de omgeving na te zoeken, zonder succes. Maar toen kwam de tip dat iemand met een nat pak in Oosterwolde liep en om een lift vroeg.

De politie wist hem in deze plaats te onderscheppen. Kennelijk was hij tijdens zijn vlucht in een sloot beland. In het busje werden gestolen goederen en valse kentekenplaten aangetroffen.