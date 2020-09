Zorgspectrum Het Zand in Zwolle is op 1 september gestart met het zelf testen van zorgpersoneel. Dit bleek zo succesvol, dat meerdere zorgorganisaties zich nu hierbij aansluiten waardoor 3.500 zorgmedewerkers getest kunnen worden door eigen verpleegkundigen.

Wie klachten heeft die op corona lijken, kan zich laten testen, maar mag tot de uitslag nog niet op locatie werken. GGD's zien intussen de tijden van testuitslagen oplopen en juist voor de zorg is het belangrijk dat medewerkers niet te lang thuisblijven.

De afgelopen twee weken zijn Zonnehuisgroep IJssel-Vecht en Rosengaerde in Dalfsen ook begonnen met het zelf testen. Vanaf 21 september sluiten Driezorg en ZGR (voorheen Zorggroep Raalte) zich hierbij aan.

Vertrouwde gezichten

Ineke Willems is trainee management bij Het Zand en heeft zelf jaren als verpleegkundige gewerkt. "Binnen de Zonnehuisgroep hebben we al zo'n zeventig medewerkers kunnen testen", zegt Willems uit. "We kregen meteen goede reacties dat medewerkers aan het eind van de dag al een uitslag kregen. Het is laagdrempelig, want ze kunnen zo binnenlopen zonder afspraak. Het is daarnaast ook fijn dat er altijd vertrouwde gezichten zijn."

Voor deze teststraten er waren, was het zorgpersoneel afhankelijk van de reguliere teststraat, die vaak niet in de buurt is. "De GGD doet zijn stinkende best, maar het ging gewoon moeilijk", vertelt Willems.

De tests werden tot nu toe dagelijks tussen 9.00 en 10.00 uur afgenomen, maar dit wordt nu uitgebreid met een extra uur. Verpleegkundigen hoeven daarvoor niet extra te gaan werken en de samenwerkende zorgorganisaties zullen bij toerbeurt testen afnemen.

De GGD blijft verantwoordelijk voor het bron- en contactonderzoek. GGD IJsselland voorziet verder geen problemen met werkdruk bij dit onderzoek.

Vraag zal verder toenemen

Marco van Alderwegen, bestuurder Zonnehuisgroep IJssel-Vecht legt uit waarom zij aanhaken bij de teststraat. "De komende maanden zal de vraag naar testen alleen maar toenemen."

Rianne van den Berg, directeur GGD IJsselland sluit zich hierbij aan. "Zorgmedewerkers zijn van groot belang voor de continuïteit van de zorg en vervullen een belangrijke rol in de bestrijding en het onder controle houden van corona. Daarom is het belangrijk dat zij snel getest kunnen worden en snel de uitslag krijgen. Daar past deze teststraat goed in, net als de voorrangstesten voor zorg- en onderwijspersoneel die landelijk zijn aangekondigd en waarmee we binnen GGD IJsselland binnenkort van start gaan."