De gezamenlijke carnavalsverenigingen in Zwolle hebben dinsdagavond besloten een streep te zetten door de carnavalsoptocht van volgend jaar. Het is niet haalbaar in verband met de coronamaatregelen, is de conclusie na een overleg met de Zwolse horeca.

De verenigingen hebben bij het besluit rekening gehouden met de maatregelen van nu en de tijd die gaat zitten in de voorbereidingen voor de optocht in Sassendonk.

"Teleurstellend natuurlijk, maar het is wat het is", reageert Cor-Jan Bruggeman. Hij is voorzitter van De Eileuvers, en treedt namens het gezamenlijk overleg (GCO) op als woordvoerder. "Toch was het een unaniem besluit. Zolang we ook buiten 1,5 meter afstand moeten houden, is er gewoon niet zo veel mogelijk."

Eerder deze maand lieten enkele Zwolse carnavalsverenigingen al weten hun feestplannen te annuleren in verband met de coronacrisis. "Een biertje drinken mag nog, maar een polonaise niet. Dat wordt niets", liet Jan de Vries (voorzitter D'Oelewappers) toen al weten.

Besloten is nu om - naast de afgelasting van de optocht - tot januari geen activiteiten te organiseren, ook niet buiten. In januari zullen de verenigingen weer in overleg treden, om te kijken wat er eventueel nog mogelijk zou kunnen zijn om (een klein beetje) carnaval te kunnen vieren komend jaar. Alles is afhankelijk van de ontwikkelingen rond het coronavirus.

"We hebben 4 à 5 weken nodig om een feest te organiseren, mocht het na de jaarwisseling toch kunnen", zegt Bruggeman. "Laten we hopen dat de situatie dan veranderd is, maar het zal sowieso anders zijn zonder optocht."

Voor stadsprins Wim Keijl (Prins Willem van Bourgondië) betekent het besluit dat hij nog een jaar aan mag blijven in zijn functie als 64ste stadsprins van Sassendonk. Alle verkozen hoogheden en adjudanten mogen een jaar langer hun functie vervullen.