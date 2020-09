Ziekenhuizen in Zwolle, Deventer, Apeldoorn, Harderwijk en Hardenberg kunnen snel rekenen op meer intensive care-bedden, om zo een eventuele tweede coronagolf op te kunnen vangen.

Het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) wil per 1 oktober 18 extra intensive care-bedden beschikbaar hebben en per 1 januari van volgend jaar nog eens 29.

Dat staat in een speciaal opgesteld COVID-19-opschalingsplan waarmee ze de hulpvraag wil voor zijn. Het aantal ic-bedden kan volgens het ROAZ worden opgehoogd met behoud van reguliere zorg. Ook de klinische capaciteit en de capaciteit buiten het ziekenhuis, bijvoorbeeld in de Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT) wil het ROAZ uitbreiden.

Fasen

Een kernteam van intensivisten, management en verpleegkundigen keek wat er in de ziekenhuizen en de VVT-sector nodig is om een eventuele tweede golf goed op te kunnen vangen. De regio kan straks in fasen opschalen als het verloop van de COVID-19-pandemie daar om vraagt. Ieder ziekenhuis schaalt op als de situatie er om vraagt, zowel in de kliniek als op de intensive care.

De ziekenhuizen kampten bij de corona-uitbraak in maart van dit jaar met een dreigend tekort aan ic-bedden en ic-personeel dat goed met beademingsapparatuur kon werken. Ieder ziekenhuis heeft nu een opleidingsplan om die schaarste weg te nemen. Daarnaast zijn er nog steeds verpleegkundigen van andere afdelingen die zich aanmelden om te helpen. Het ROAZ keek naar andere manieren van hulp, bijvoorbeeld de inzet van ondersteunend personeel voor de intensive care om de verpleegkundigen te ontlasten.

Bij de ROAZ regio Zwolle zijn aangesloten de Gelre ziekenhuizen, Deventer Ziekenhuis, Isala, St Jansdal en Röpcke-Zweers Ziekenhuis (Saxenburgh Groep).