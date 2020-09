Drie bewoners en vier personeelsleden van zorgcentrum het Zonnehuis in Zwolle zijn besmet met het coronavirus.

De eerste besmettingen werden vorige week ontdekt, inmiddels zijn er nog enkele bijgekomen. De drie bewoners wonen op twee verschillende afdelingen binnen het zorgcentrum in de Zwolse wijk Stadshagen.

"Na een lange periode besmettingsvrij te zijn geweest is toch gebeurd waar iedereen bang voor was: dat het virus toch weer ergens de kop zou opsteken", zegt bestuurder Marco van Alderwegen van de Zonnehuisgroep IJssel-Vecht waar het zorgcentrum onder valt.

'Er wordt volop getest'

"Die afdelingen zijn nu in quarantaine en iedereen werkt volgens de regels die daarbij horen, inclusief het gebruik van beschermende middelen en mondkapjes. Er wordt volop getest en we werken daarin heel goed samen met de GGD. En ons personeel gaat er buitengewoon professioneel mee om. We handelen zoals we ook bij een griepuitbraak of uitbraak van het norovirus handelen. Het is vervelend dat het weer gebeurt, maar we waren voorbereid," aldus Van Alderwegen.

De afdelingen zijn niet helemaal op slot voor bezoekers, maar "we zijn terughoudend. Daar waar nodig vragen we bezoekers om even niet te komen. Dat gebeurt in goed overleg tussen personeel, management en familie."

Verschillende zorgcentra hebben na recente uitbraken weer de deuren gesloten, maar dat hoeft in het geval van het Zonnehuis niet, zegt Van Alderwegen. "Dat heeft ook te maken met de manier waarop zorgcentra bouwkundig in elkaar zitten. Het Zonnehuis is opgedeeld in zes buurten. Dat stelt ons in staat om per buurt maatregelen te nemen."

Zonnehuisgroep IJssel-Vecht heeft naast het Zonnehuis nog vier zorgcentra in Zwolle en Ommen. Die zijn op dit moment coronavrij.

Teststraat

Zonnehuisgroep werkt sinds maandag samen met zorgspectrum Het Zand bij het testen van medewerkers. Het Zand heeft twee weken geleden een teststraat bij Zandhove in Zwolle-Zuid ingericht.