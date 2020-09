Toerist in eigen stad en dus de Peperbus beklimmen? Dat kan even niet, want vanaf maandag starten onderhoudswerkzaamheden die negen weken duren. Ook zullen delen van de Ossenmarkt, waar de Peperbus staat, af en toe afgesloten zijn.

Het gaat om reguliere werkzaamheden die al gepland waren, laat de gemeente weten. Zo wordt de zogeheten lantaarn en de klokkenstoel van de Peperbus geschilderd. Om dat te kunnen doen worden er een lift en steiger geïnstalleerd bij de rechter zijgevel, gezien vanaf de hoofdingang.

Tijdens de werkzaamheden kun je de Peperbus niet beklimmen. De Basiliek (kerk) blijft, buiten het opbouwen van de steiger en de lift om, wel bereikbaar. Ook kunnen de wijzerplaten tijdens de werkzaamheden niet gelezen worden en zullen de klokken niet altijd aanstaan.

Tot slot zal er onderaan de toren een bouwplaats ingericht worden die afgezet wordt met bouwhekken, waardoor de Ossenmarkt minder goed bereikbaar is.

Dit alles gaat ongeveer negen weken duren. Als alles volgens plan verloopt, dan is de Peperbus begin november weer 'fris en fruitig'.