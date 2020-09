De A50 en A28 richting Zwolle zijn maandagmiddag compleet vastgelopen doordat de IJsselbrug bezaaid lag met grind. Rijkswaterstaat heeft met veegwagens de gevaarlijke kleine steentjes opgezogen, maar daarvoor moesten alle rijstroken een voor een dicht.

Het is nog niet bekend welke vrachtwagen de lading verloren is. Wel is duidelijk dat de steentje over alle rijbanen verspreid lagen, en dat over een lengte van zo'n 500 meter.

Verkeer richting het noorden moest omrijden via de N50 via Kampen. Op de A50 en de A28 stond kilometers file en ook de Geldersedijk binnendoor van Hattem naar Zwolle liep vol. In het staartje van de file bij Heerde ontstond later op de middag nog een kop-staartbotsing tussen twee vrachtwagens.

Inmiddels zijn de files opgelost.