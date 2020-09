Een vrouw die woont in een woning aan de Puntmos in de Zwolse wijk Stadshagen is in de nacht van vrijdag op zaterdag gewond geraakt nadat er vermoedelijk vuurwerk door de brievenbus was gegooid.

Volgens buurtbewoners klonk er rond 0.30 uur een harde knal. Ook hoorden buren geschreeuw, vermoedelijk afkomstig van de bewoonster die in de hal was toen het vuurwerk afging.

De vrouw is volgens omwonenden naar het ziekenhuis gebracht. Politie en brandweer rukten ook uit maar de brandweer hoefde niet in actie te komen. Bij het betreffende huis was zaterdagochtend niemand aanwezig. Aan de buitenkant van de woning is geen schade te zien.