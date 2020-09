Café De Pierik in de Zwolse wijk Assendorp houdt zaterdag voorafgaande aan de eerste thuiswedstrijd van PEC Zwolle de deuren dicht. Dat meldt uitbater Freddy Eikelboom, tevens voorzitter van de supportersclub van de Zwolse eredivisionist.

"Zojuist toezicht en handhaving van de gemeente Zwolle aan de telefoon gehad voor handhaving op 1,5 meter met voetbalpubliek", schrijft Eikelboom op Twitter. Om daarna de conclusie te trekken: "Een gewaarschuwd mens telt voor twee, na de eerste waarschuwing op openingsdag is het de volgende keer natuurlijk raak met boete/en of sluiting."

Adrenaline in de bloedbaan

Normaliter is het café een trefpunt voor supporters voorafgaande aan een thuiswedstrijd. Gezien de coronamaatregelen wil Eikelboom geen risico lopen, zowel wat betreft handhaving als verspreiding van het coronavirus. "Want je kunt er donder op zeggen dat supporters met adrenaline in de bloedbaan voorafgaand aan de wedstrijd niet altijd bewust zijn van die 1,5 meter."

PEC Zwolle trapt morgen om 20.00 uur af tegen Feyenoord, de eerste competitiewedstrijd mag bijgewoond worden door zo'n 3.000 supporters. Zij moeten per tijdsblok naar het stadion komen en worden gespreid

binnengelaten.