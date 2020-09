Ongeveer drieduizend gelukkigen mogen er zaterdagavond bij zijn: de eerste seizoenswedstrijd van PEC Zwolle tegen Feyenoord. Voor de bezoekers geldt een flink aantal maatregelen, die de club vandaag bekend maakte op de website. Zo is in de rust een plaspauze wel toegestaan, maar kan er geen drinken gehaald worden.

De eerste thuiswedstrijd begint om 20.00 uur en bezoekers zijn ingedeeld op tijdvakken, zodat niet iedereen tegelijk arriveert en de bezoekers gespreid het stadion in kunnen. Wie tijdens het duel graag een biertje of frisje drinkt, moet dat bij aanvang meenemen het stadion in. Tijdens de wedstrijd zijn de horecapunten in het stadion namelijk gesloten.

Ook een mondkapje moet mee. Supporters moeten dat dragen op de momenten dat ze zich door het stadion begeven. Eenmaal op de zitplek mag het mondkapje weer af.

Het supportershome opent morgen ook voor het eerst weer de deuren in een half jaar. Maximaal veertig leden van de supportersclub mogen voor of na de wedstrijd op het terras plaatsnemen.

Kort van tevoren

De volledige lijst van aandachtspunten en voorzorgsmaatregelen voor bezoekers staat sinds vanmorgen op de website van de club. Ook hebben de bezoekers een mail gekregen met deze informatie. "We hadden al aangegeven dat dat pas kort voor de wedstrijd zou zijn, omdat het altijd mogelijk is dat maatregelen op het laatste moment nog veranderen", zegt woordvoerder Koen te Riele van PEC.