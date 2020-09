Verschillende wapens zijn dinsdagavond gevonden in een bos in Zwolle. Het bosperceel is afgezet en wordt bewaakt door de politie.

De politie ontving dinsdagavond een melding over een wapenvondst aan de Schellerdijk. Agenten kwamen ter plaatse, evenals medewerkers van Defensie.

De gevonden wapens werden in beslag genomen en worden onderzocht op sporen. Het bosperceel werd afgezet en afgelopen nacht bewaakt, zodat de politie woensdag verder kon zoeken op het bosperceel. Hierbij werd onder meer gebruik gemaakt van een drone.

Het onderzoek moet uitwijzen om wat voor wapens het gaat en wie de wapens in het bos heeft achtergelaten. Het bosperceel is voorlopig nog afgezet en wordt gedurende het onderzoek bewaakt.