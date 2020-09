Zwollenaar Teun Bouwhuis kreeg maandag van burgemeester Peter Snijders van Zwolle de koninklijke onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-Nassau overhandigd. Bouwhuis ontving de onderscheiding bij zijn afscheid als voorzitter van de Halve Marathon Zwolle.

De gemeente Zwolle noemt Bouwhuis "een betrokken bruggenbouwer en ambassadeur van de stad die zich op meerdere terreinen voor de samenleving inzet".

Verder worden Bouwhuis' grote verdiensten op sociaal-maatschappelijk gebied geroemd, zoals zijn inzet voor mensen met een beperking en zijn initiatieven op sportief gebied. Daaronder vallen de Salverda Berkumloop en in het bijzonder de Halve Marathon waarvan hij voorzitter werd en waarmee hij volgens gemeente "Zwolle internationaal op de kaart zette".

Bouwhuis had al in 1999 plannen voor een atletiekevenement in Zwolle van nationale allure moest worden met een sterk deelnemersveld. Maar ook een evenement waaraan iedereen kon deelnemen.

Pijn in hart

De negentiende editie die vorig jaar plaatsvond, trok een recordaantal van tienduizend deelnemers. "We gaan volgend jaar iets heel bijzonders doen", beloofde Bouwhuis toen over de jubileumeditie die dit jaar op 13 juni zou plaatsvinden.

Met pijn in zijn hart moest Bouwhuis vanwege de coronacrisis daar echter een streep door zetten. Hij heeft inmiddels als voorzitter het stokje overgedragen aan Johan Nieuwland.

Na zijn pensioen was Bouwhuis medeoprichter van De Herfte Beheer BV. Daarvoor werd een voormalige kwekerij herontwikkeld waar plek is voor volwassenen met een achterstand tot de arbeidsmarkt en kinderen die geen plek hebben binnen het regulier onderwijs.

Inmiddels hebben circa 150 mensen er een thuis gevonden. Teun Bouwhuis ontving in 2009 al de Erepenning van Zwolle.