In de top tien van de meest voorkomende straatnamen in Nederland kan Zwolle er negen afvinken.

Dit zijn de tien meest voorkomende straatnamen in Nederland:

Kerkstraat Schoolstraat Molenstraat Dorpsstraat Molenweg Julianastraat Parallelweg Nieuwstraat Wilhelminastraat Sportlaan

De Kerkstraat staat op nummer een. Nederland heeft er meer dan vijfhonderd, dat meldt BNR Nieuwsradio. Deze straat is in Zwolle te vinden bij het kerkbrugje aan de rand van de binnenstad. Alleen de Molenstraat ontbreekt, maar er is dan wel weer een Molenweg in Zwolle.

Opvallend is dat in grote steden als Amsterdam, Rotterdam en Den Haag helemaal niet veel van die populaire straatnamen te vinden zijn. In Amsterdam zijn het er maar vier en in Rotterdam en Den Haag zeven.

Verwijzing naar Zwolle

Straatnamen in het hele land verwijzen regelmatig naar Zwolle. Veel van deze straten zijn in Gelderland en Overijssel te vinden.

Zo is er Het Zwolsewegje in Nunspeet. Als je vanuit deze weg een rechte lijn van ongeveer 30 kilometer doortrekt, dan kom je precies in Zwolle uit.

Daarnaast is er De Zwolsmanweg in de jachthaven van Sneek. Grote kans dat deze straat is genoemd naar meneer of mevrouw Zwolsman. Zwolsman is namelijk gewoon een achternaam. En het is een toponiem, want de naam betekent eigenlijk 'een man uit Zwolle'. De lijn van de Zwolsmanweg naar Zwolle is letterlijk en figuurlijk wat langer dan die vanuit Nunspeet.

Een ander voorbeeld is De Zworrelstraat in Herwijnen. Hierbij is wel de vraag wat de betekenis van een 'zworrel' is.