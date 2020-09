De Zwolse Sinterklaasintocht gaat dit jaar niet door vanwege de coronacrisis. Dat heeft de organiserende Stichting Evenementen Zwolle besloten in overleg met de gemeente en het ZwolleFonds.

"Een domper", zegt voorzitter Edwin ter Burg. "Natuurlijk willen wij dit evenement graag organiseren, maar het moet wel veilig kunnen. Gezien de situatie rondom corona vinden wij het niet verantwoord om een dergelijk grootschalig evenement te organiseren."

Voorbereidingstijd

Nog langer afwachten hoe de coronacrisis zich ontwikkelt is volgens Ter Burg niet mogelijk. "Zo'n intocht organiseren vergt een aantal maanden voorbereiding. Door nu dit besluit te nemen geven we ook helderheid aan de partijen die we elk jaar vragen om iets voor ons te betekenen op deze dag."

Subsidie

Geen boot dus die aanmeert bij het Rodetorenplein, geen feestelijke tocht door de stad en kinderactiviteiten op de pleinen. Maar de organisatie zoekt op dit moment wel naar alternatieven, zegt Ter Burg. Of dat fysieke of online activiteiten zijn, kan hij nog niet zeggen. "Maar wij krijgen van de gemeente de ruimte om een alternatief programma voor te stellen. Daarvoor mogen we ook de subsidie die we normaliter voor de intocht krijgen, gebruiken."

Her en der in het land worden Sinterklaasintochten afgelast. Soms door de organisatie, maar ook zijn er gemeenten en veiligheidsregio's die de knoop doorhakken. Het Zwolse comité benadrukt dat het besluit in goed overleg met de gemeente genomen is.