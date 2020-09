De vijftigjarige afvalondernemer Albert T. uit Rouveen is dinsdag door de rechtbank in Assen veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2,5 jaar (waarvan tien maanden voorwaardelijk) voor het toetakelen van een man met een snijbrander in Meppel vorig jaar.

De straf was conform de eis van het Openbaar Ministerie (OM). De ondernemer uit Rouveen verscheen twee weken geleden voor de rechtbank voor poging tot doodslag op Jan van Dijk uit Genemuiden, de eigenaar van een milieustraat in Meppel, op 17 december vorig jaar.

Van Dijk wilde T., die de straat eerder huurde maar een notoire wanbetaler bleek, van het terrein afhouden. De ondernemer uit Rouveen probeerde met een snijbrander het hek te openen en zo binnen te komen.

Bij de worsteling die volgde ging T. de Genemuider eigenaar met een snijbrander te lijf. Uiteindelijk werd het slachtoffer in zijn hals geraakt waarbij een slagader ternauwernood werd gemist. De wond moest worden gehecht met acht hechtingen. Ook vernielde T. bij het incident een bus. Het incident is door een medewerker van Van Dijk op video vastgelegd.

De rechtbank achtte poging tot doodslag bewezen. T. moet Van Dijk ook schadevergoeding betalen. Als T. zich komende drie jaar bij de milieustraat aan de Hesselterlandweg laat zien, moet hij de tien maanden voorwaardelijk ook uitzitten.