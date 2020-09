De veertienjarige harpiste Megan van Uffelen uit Zwolle staat in de finale van het Koninklijk Concertgebouw Concours.

Op zaterdag 20 september wordt bekend of zij de hoofdprijs in de wacht sleept: een optreden in het Koninklijk Concertgebouw en een bedrag van 1.000 euro om te besteden aan haar muzikale ontwikkeling.

De Zwolse tiener bespeelt al vanaf haar zevende jaar de harp. Vorig jaar werd ze toegelaten tot de Jong Talentklas van het ArtEZ Conservatorium in Zwolle. Zelf zegt Megan dat ze dol is op optreden: "Ik hou van kamermuziek en speel ook in een jeugdorkest. We treden meerdere keren per jaar op en spelen naast klassieke muziek ook filmmuziek." Verder geeft Megan graag huisconcerten, bijvoorbeeld in verzorgingstehuizen.

Masterclass

Inmiddels heeft ze ook al de nodige prijzen op haar naam staan, behaald bij internationale harpconcoursen in Frankrijk en Slovenië. In Nederland kreeg ze dit jaar de aanmoedigingsprijs van het Rosa Spier Harp Concours. En volgend jaar mag ze in Cardiff een masterclass volgen tijdens het World Harp Congress.

Video-inzending

Op 20 september neemt Megan het in het Koninklijk Concertgebouw op tegen zes andere finalisten. De voorrondes van het concours, dat dit jaar voor de twaalfde keer wordt gehouden, speelden zich online af. De 134 deelnemers werden beoordeeld op een video-inzending. Normaal is er een halve finale, maar dit keer werden de zeven finalisten rechtstreeks gekozen.

De finale is wel 'in het echt', in de kleine zaal van het Concertgebouw. Daar spelen de finalisten voor een jury, die bestaat uit onder anderen dirigent Vincent de Kort (bekend van het programma Maestro) en bandeonist Carel Kraayenhof.