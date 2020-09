De oevers van de IJssel zijn schoner dan de gemiddelde Nederlandse rivieroever. Dat blijkt uit de meest recente metingen van het project Schone Rivieren. Per 100 meter rivieroever troffen onderzoekers langs de IJssel gemiddeld 314 stuks afval aan. Voor heel Nederland ligt dit gemiddelde op 450 stuks.

In totaal zijn de afgelopen maanden op veertien plekken langs de IJssel metingen uitgevoerd. Daarbij werden in totaal 4.400 stuks afval gevonden. Plastic piepschuim stond daarbij met stip op nummer één. Verder werden veel plastic snoep-, snack-, en chipsverpakkingen en plastic wattenstaafjes aangetroffen. Van het gevonden afval was 90 procent plastic. Het is de eerste keer dat de oevers van de IJssel door het project Schone Rivieren zijn onderzocht.

Schone Rivieren, een initiatief van IVN Natuureducatie, Plastic Soup Foundation en Stichting De Noordzee, voert sinds 2017 twee keer per jaar met behulp van honderden opgeleide vrijwilligers metingen uit langs de Nederlandse rivieren. Dit jaar is op 171 locaties langs de Maas, Waal, IJssel en Haringvliet onderzoek gedaan. Dit zijn 52 plekken meer dan vorig jaar.

Zestien plekken bestempeld als hotspots

Tijdens de metingen zijn in totaal bijna 80.000 stuks afval geregistreerd. Zestien plekken zijn bestempeld als hotspots. Hier werden meer dan twaalfhonderd stuks afval per 100 meter rivieroever gevonden.

Bij 37 procent van de metingen zijn nurdles aangetroffen. Dit zijn plastic korrels waarvan plastic producten worden gemaakt. De nurdles zijn schadelijk voor het milieu. Dieren kunnen de onverteerbare korrels aanzien voor voedsel, waardoor ze geen honger meer voelen en kunnen sterven.

De resultaten van het nieuwste onderzoek benadrukken volgens Peter Boonstra van Plastic Ambassadeurs de noodzaak van een snelle invoering van een Europese richtlijn voor wegwerpplastic.

"We roepen de Nederlandse overheid op de resultaten van Schone Rivieren mee te nemen in beleid voor aanpak bij de bron. We vragen bedrijven te investeren in duurzame en herbruikbare verpakkingen."