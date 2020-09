De politie heeft maandagmiddag een twintigjarige Rotterdammer aangehouden die op de A28 tussen Staphorst en Zwolle met 180 kilometer per uur reed. De maximale toegestane snelheid is 100 kilometer per uur.

Volgens de politie maakte de man daarnaast nog een aantal vreemde manoeuvres. Zo leek het alsof hij het terrein van een tankstation opreed, maar ging hij toch plotseling weer terug de snelweg op.

Toen de bestuurder door de agent werd aangehouden, bleek het niet zijn eerste verkeersovertreding te zijn. Hij had al een punt op zijn rijbewijs en bij een volgende overtreding zou hij een cursus bij het CBR moeten volgen.

De man moest zijn rijbewijs gelijk inleveren. Het Openbaar Ministerie (OM) bepaalt wat er verder gebeurt en hoe hoog de boete wordt.