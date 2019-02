7 procent van de verzekerden, in totaal zo’n 1,2 miljoen mensen, is dit jaar overgestapt naar een andere verzekeraar. Het gaat om het op één na hoogste percentage sinds de invoering van de Zorgverzekeringswet in 2006, blijkt vrijdag uit definitieve cijfers van Vektis.

Alleen in 2013 lag het percentage hoger met 7,2 procent. In 2018 ruilde 6,2 procent zijn verzekering in, het jaar daarvoor ging het om 6,4 procent.

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) kwam in januari met voorlopige cijfers. Die organisatie telde ruim 1,1 miljoen mensen die waren overgestapt, ofwel 6,6 procent van alle verzekerden.

Voorzitter André Rouvoet van ZN stelde daarbij dat het percentage mogelijk hoger is uitgevallen dan eerdere jaren doordat er meer aanbod is.

Verzekerden kunnen tot 1 januari hun zorgverzekering opzeggen. Ze hebben dan tot uiterlijk 1 februari de tijd om een nieuwe verzekering af te sluiten.