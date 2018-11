Steeds meer grote zorgverzekeraars hebben hun nieuwe premiebedragen voor de basisverzekering bekendgemaakt. Ze moeten dat uiterlijk maandag hebben gedaan.

In de miljoenennota werd nog uitgegaan van een stijging van een tientje per maand. Veel zorgverzekeraars blijven daar onder. Sommige geven aan de premiestijging beperkt te kunnen houden door hun reserves aan te spreken.

De premie van zorgverzekering CZ, met 3,6 miljoen klanten, wordt 8,55 euro duurder per maand (naar 124,80 euro). Nationale Nederlanden gaat 9,02 euro omhoog en gaat maandelijks 128,60 euro kosten. Bij zorgverzekering Ohra ga je 116,30 euro betalen per maand, eens stijging van 8,34 euro.

Zorgverzekering DSW wordt 4,50 euro duurder en stijgt naar 112 euro. Bij VGZ, met 3,8 miljoen klanten, komt er 4,75 euro per maand bij en stijgt de premie naar 120,95 euro. Menzis, die 2,2 miljoen klanten heeft, doet er 3 euro bovenop, naar 122 euro per maand.

Premie basisverzekering Zilveren Kruis stijgt met 7,50 euro

De premie van de meest gekozen basisverzekering van Zilveren Kruis, de Basis Zeker, stijgt met 7,50 euro naar 126,95 euro per maand. De Basis Budget is hier 114,95 euro per maand. Gemiddeld stijgen de premies van de aanvullende verzekeringen met 0,7 procent.

Volgens Zilveren Kruis, met vijf miljoen klanten, is de stijging nodig doordat er steeds nieuwe dure medicijnen beschikbaar komen en omdat we met z'n allen steeds meer van zorg gebruikmaken. De overheid heeft bovendien de dekking van de basisverzekering ook in 2019 uitgebreid. Dit alles zorgt voor een stijging van de premie ten opzichte van de premie van 2018.

Nederlandse Zorgautoriteit waarschuwde voor hogere tarieven

In de aanloop naar de bekendmaking van de nieuwe tarieven waarschuwde de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) voor een forse stijging als zorgverzekeraars en zorgaanbieders geen afspraken maken om de steeds hogere zorgkosten te beteugelen.

Volgens de toezichthouder raken de minimale reserves van de buffers in zicht. Verzekeraars en zorgaanbieders moeten samen de zorg betaalbaar en toegankelijk maken en houden, vindt de NZa.