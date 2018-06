Kabinet wil meer transparantie over zorgverzekeringen

Zo moet het voor consumenten duidelijk worden of de kortingen waarmee zorgverzekeraars adverteren wel echt kortingen zijn.

Nederland telt maar liefst 51.000 collectiviteiten. Verzekeraars bieden in dat geval een specifieke groep consumenten een pakket aan. Het idee erachter is dat het voordeel oplevert om gericht zorg inkopen. Dit voordeel wordt weer aan de verzekerden doorgegeven in de vorm van een korting. Zij mogen maximaal 10 procent korting krijgen.

Maar volgens Bruins wordt dat voordeel bij de inkoop helemaal niet behaald en worden collectiviteiten 'met korting' aangeboden, terwijl het pakket eigenlijk even duur is als de basisverzekering waarop het is gebaseerd.

De Nederlandse Zorgautoriteit gaat aanbieders nu verplichten duidelijk te maken op welke van de 55 basisverzekeringen een collectiviteit is gebaseerd. Zo kunnen consumenten zien of er wel echt sprake is van korting. Ook wordt de maximale korting beperkt. Verzekeraars mogen dan niet langer 10 procent korting geven, maar maximaal 5 procent.

Duidelijkheid

Zorgverzekeraars Nederland zegt de oproep van de minister en van toezichthouders ter harte te nemen. De organisatie vindt het goed als verzekeraars meer duidelijkheid verschaffen over het polisaanbod en toegevoegde waarde van afzonderlijke polissen.

De organisatie wijst er wel op dat het polisaanbod de verantwoordelijkheid is van de afzonderlijke zorgverzekeraars en dat het aan hen is om daar werk van te maken. De brancheorganisatie wil hierover met het ministerie in gesprek.

Zorgverzekeraars Nederland stelt dat het wel van belang is dat verzekeraars collectiviteiten kunnen blijven aanbieden. Deze zouden voor betrokken groepen een duidelijke zorginhoudelijke meerwaarde kunnen hebben, zoals op het gebied van preventie.