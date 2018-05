'Ziekenhuizen ruim vier keer zo veel kwijt aan schadeclaims'

Het bedrag steeg van 9,4 miljoen euro in 2007 naar 43,2 miljoen euro in 2016, blijkt dinsdag uit een analyse die maandag wordt gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.

In de genoemde periode werden in totaal ruim vijftienduizend schadeclaims ingediend. De gemiddelde claim kwam in 2007 uit op 7.170 euro. In 2016 is het gemiddelde opgelopen naar 24.260 euro.

Er zaten ook heel hoge individuele claims tussen. Zo werd in 2015 een bedrag van 1,6 miljoen euro geclaimd.

Van de totale schadelast ging ruim 52 procent naar de patiënt. Met de rest werden andere kosten gedekt.