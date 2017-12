'Drie kwart consumenten heeft te dure zorgverzekering'

Uit het onderzoek blijkt dat drie kwart van de verzekerden in 2016 een basisverzekering had waarvoor een goedkoper, vergelijkbaar alternatief bestond. Zij betaalden daardoor gemiddeld ongeveer 100 euro per jaar te veel aan de basisverzekering.

Gemiddeld stapt per jaar 6 procent van de consumenten over van zorgverzekeraar. Van alle verzekerden is in tien jaar 33 procent een keer overgestapt.

Voor het onderzoek is gekeken naar polissen uit 2016. In dat jaar werden bijna dezelfde basisverzekeringen aangeboden tegen zeer verschillende prijzen, soms zelfs door dezelfde verzekeraar.

De ACM en de NZa verwachten dat dat dit jaar ook weer zo zal zijn. Consumenten moeten voor januari beslissen of ze willen overstappen.