OHRA en Delta Lloyd verhogen premie basisverzekering

Naar eigen zeggen biedt OHRA als een van de weinige verzekeraars haar klanten ook volgend jaar een volledig vrije zorgkeuze.

''In tegenstelling tot veel andere verzekeraars bieden wij een zuivere restitutiepolis, zodat onze klanten altijd zelf kunnen kiezen bij welke zorgverlener ze zich laten behandelen'', zegt Maurice Koopman, directeur bij de verzekeraar.

Ook Delta Lloyd verhoogt de premie voor de basisverzekering (restitutiepolis). Het gaat om een stijging van 3,24 procent. De maandpremie stijgt daarmee van 115,83 euro naar 119,58 euro.

De premies van aanvullende verzekeringen en tandverzekeringen gaan met maximaal 10 procent omhoog. Delta Lloyd zegt dat de premie onder meer omhoog moet vanwege een stijging van de zorgkosten.

Zorg en Zekerheid

Concurrent Zorg en Zekerheid maakte eerder in de ochtend bekend dat de premie voor de basisverzekering in januari met 12 euro per jaar omlaag gaat.

De premieverlaging wordt betaald uit de reserves. ''Onze premies liggen onder de werkelijke kostprijs van de zorg'', zegt voorzitter Ton van Houten. Ook Koopman van OHRA zegt reserves in te zetten om de premie ''betaalbaar te houden''.

Ook Delta Lloyd stelt reserves te hebben ingezet om de premiestijging te beperken.

Grote spelers

Tot nu toe zijn de premies van vier zorgverzekeraars bekend. De grote spelers Achmea (Zilveren Kruis), VGZ, CZ en Menzis moeten dat nog doen. De deadline daarvoor ligt op 12 november.

De twee andere zorgverzekeraars die eerder al hun premie voor de basisverzekering bekendmaakten, DSW en Stad Holland, rekenen volgend jaar lagere premies.

Zorg en Zekerheid, dat het hoofdkantoor in Leiden heeft staan en zich richt op het westen van het land, haalt in totaal 33 miljoen euro uit de reserves. Dat komt neer op 87 euro per verzekerde op jaarbasis. De meest gekozen polis van de regionaal opererende verzekeraar gaat 114,95 euro per maand kosten.