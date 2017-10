Consument geeft zorgverzekeraar een ruime voldoende

Gemiddeld beoordelen consumenten hun zorgverzekeraar met een 7,6 voor de dienstverlening, blijkt dinsdag uit een onderzoek van de Consumentenbond naar de klanttevredenheid in de periode van 2012 tot en met 2016. Voor het onderzoek werden ruim tienduizend leden bevraagd.

Kleine verzekeraars DSW, ONVZ en PNOzorg scoorden het best. De vier grote verzekeraars CZ, Menzis, VGZ en Zilveren Kruis deden het minder goed.

DSW voert de lijst aan met een score van 8,1. Maar ook VGZ, dat onderaan de lijst bungelt, krijgt met een 7,1 nog een ruime voldoende.

Declaraties

Consumenten zijn vooral tevreden over de afhandeling van declaraties. In 2012 had 80 procent geen problemen met uitbetalingen. In 2016 is dit aandeel gestegen naar ruim 90 procent.

Klanten uiten zich het minst tevreden over de prijs-kwaliteitverhouding van de verschillende verzekeringen.

Vrijwillig eigen risico

Uit het onderzoek bleek verder dat de respondenten steeds minder aanvullende verzekeringen afsluiten, en dat meer verzekerden hun eigen risico vrijwillig verhogen. In 2012 deed nog maar 6 procent dit, in 2012 is dit aandeelverdubbeld naar 12 procent.

Ruim twee derde van de consumenten is nog nooit van zorgverzekeraar gewisseld. Tevredenheid over de eigen zorgverzekeraar is daar een belangrijke reden voor, maar ook behoud van de collectiviteitskorting, die bijvoorbeeld via werkgevers wordt aangeboden, speelt een rol.