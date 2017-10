'Janssen dreigt te stoppen met onderhandeling medicijnprijzen'

Mogelijk vallen hierdoor nieuwe geneesmiddelen van dit bedrijf buiten het verzekerde zorgpakket, heeft het bedrijf aan Het Financieele Dagblad (FD) laten weten. Janssen is onderdeel van het grote medische bedrijf Johnson & Johnson.

Het gaat om de onderhandelingen waarmee verzekeraars en het ministerie van Volksgezondheid kortingen bedingen op de introductieprijs van nieuwe medicijnen.

"Als lid van de farmaceutische industrie voel ik me hier opgejaagd wild. De behandeling die ons ten deel valt, is absoluut respectloos", meent algemeen directeur Sonja Willems van Janssen Benelux.

Verbazing

Directeur Gerard Schouw van branchevereniging Nefarma zegt het beeld te herkennen dat Willems schetst. "Soms wordt in het buitenland met enige verbazing gereageerd op Nederlandse discussies over de geneesmiddelensector. In veel Europese landen is het beeld van de sector positiever."

Schouw pleit voor een "open dialoog" tussen de sector, andere zorgpartijen en de overheid.

Overlevingskansen

Vanwege de discussies over de prijzen zouden nieuwe geneesmiddelen in Nederland relatief laat worden geïntroduceerd. Willems stelt dat kankerpatiënten in Nederland een lagere overlevingskans hebben door de moeizame introductie van nieuwe kankermedicijnen in ons land.

Willems ergert zich aan de beslissing van het ministerie van Volksgezondheid om een nieuw medicijn tegen bloedkanker voor de meeste patiënten nog niet te vergoeden, totdat er een kortingsregeling overeen is gekomen.

Willems benadrukt dat Janssen bijna een akkoord had gesloten met de zorgverzekeraars. "En dan het ministerie: we gaan er nog eens naar kijken. Patiënt wacht nog maar een jaar", stelt ze.

Uitgaven

Farmabedrijven benadrukken vaak dat de uitgaven aan geneesmiddelen de afgelopen tien jaar nauwelijks zijn gestegen.

Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) stelt juist dat de kostenstijging beperkt is gebleven door ingrijpen van de overheid. Zij denkt dat er meer ingrepen nodig zijn om te voorkomen dat de uitgaven aan medicijnen alsnog flink stijgen.

Maandag wordt in de Tweede Kamer een hoorzitting gehouden over dure geneesmiddelen.