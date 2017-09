'Miljoenen op medicijnprijzen bespaard door onderhandelingen Schippers'

Dat bevestigt minister Edith Schippers vrijdag na een interview met Het Financieele Dagblad (FD).

Nieuwe medicijnen uit het duurste segment worden sinds 2013 niet meer standaard in het basispakket opgenomen. De minister onderhandelt eerst met de producenten over de prijs, voordat ze daar toestemming voor geeft. Zo probeert ze de kosten in de zorg onder controle te houden.

Sinds dat nieuwe beleid zijn de prijzen van 24 medicijnen na gesprekken verlaagd, zegt Schippers. Zonder de besparingen hadden die medicijnen in totaal 620 miljoen euro gekost.

De uitkomst was niet één keer dat een medicijn uiteindelijk te duur was om te vergoeden. Maar volgens de minister komt dat moment wel steeds dichterbij. Als je nooit nee zegt, kunnen fabrikanten vragen wat ze willen, zegt Schippers.

Bijna afgeketst

Het middel Orkambi tegen taaislijmziekte kan volgens de bewindsvrouw wel eens het eerste medicijn worden dat ze weigert in het basispakket op te nemen. Het middel kost gemiddeld 170.000 euro per patiënt per jaar. De onderhandelingen met producent Vertex zijn enkele maanden geleden vastgelopen.

De onderhandelingen met de producent van Orkambi zijn wel weer opgestart, maar zijn volgens Schippers ''niet makkelijk''. Maar ze beschouwt Orkambi nog niet als verloren zaak. ''Ik heb gezegd dat er ooit een medicijn komt waarbij we het niet gaan redden en dat ik zorgen heb over Orkambi. We zijn in onderhandeling en het gaat er stevig aan toe.''

In een interview dat zaterdag in het FD verschijnt, gaat Schippers verder in op medicijnprijzen en andere zaken.