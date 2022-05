Met temperaturen ruim boven de 20 graden wordt het komende week een stuk warmer dan de 17 tot 18 graden die gebruikelijk is voor de tijd van het jaar. Dat voorspelt meteoroloog Diana Woei van Weerplaza donderdag tegenover NU.nl. Het is wel zaak om je goed in te smeren zodat je niet verbrandt.

"Vooral op zondag is de kans groot dat we in De Bilt 25 graden meten. Dan is de eerste landelijke zomerse dag een feit", zegt Woei. "Maar hoewel het dan in het zuidoosten van het land tegen de 30 graden kan worden, zit een lokale tropische dag er waarschijnlijk net niet in."

Volgens de meteoroloog is de wind komend weekend geen spelbreker voor zomerse temperaturen. Zaterdag en zondag waait de wind namelijk slechts matig vanuit het zuiden, en de lucht die zo wordt verplaatst warmt daardoor meer op dan door wind die over zee waait. Mede daardoor wordt het ook prima strandweer, voorspelt Woei.

Vooral in het zuiden neemt zondag de kans op een bui wel toe, zegt Woei. De dag erna kan in het hele land neerslag vallen. Dinsdag en woensdag blijft het naar verwachting droog.

KWF Kankerbestrijding: 'Blijf begin van de middag uit de zon'

Met het mooie weer komt ook een grotere kans op verbranden, zeker als je een gevoelige huid hebt, waarschuwt de meteoroloog. "De komende dagen wordt het zonkracht 5 of 6. Dan kun je binnen twintig minuten verbranden. Insmeren dus."

Elke keer dat je huid niet beschermd is tegen de zon, beschadigt hij, licht KWF Kankerbestrijding (KWF) toe. "Daardoor loop je uiteindelijk meer kans op huidkanker", zegt een woordvoerder van KWF tegen NU.nl. "Wij adviseren daarom om tussen 12.00 en 15.00 uur, als de zon het felst is, uit de zon te blijven."

Volgens KWF is het belangrijk om je iedere twee uur in te smeren met zonnebrandcrème, ook als die waterafstotend is. De vuistregel hierbij is een theelepel zonnebrandcrème per lichaamsdeel, waarbij buik en rug als twee van de zeven lichaamsdelen tellen.

Ook de naar schatting twee tot drie miljoen hooikoortspatiënten in ons land zijn gewaarschuwd. "De grassen staan op springen met hun pollen en het blijft de komende dagen meest droog", zegt Woei. "Dat is voor mensen met hooikoorts niet zo gunstig."