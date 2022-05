In het Limburgse dorp Ell is maandag om 16.10 uur een temperatuur van 25,1 graden gemeten. Daarmee is de eerste lokale zomerse dag van 2022 een feit, meldt Weerplaza.

De eerste lokale zomerse dag is dit jaar iets later dan gebruikelijk. Meestal stijgt het kwik op 1 mei ergens in Nederland tot boven de 25 graden.

Op 10 september 2021 werd het in ons land voor het laatst minimaal 25 graden. De temperatuur van 25,1 graden in Ell betekent het einde van een periode van 240 dagen zonder zomerse warmte.

Om van een zomerse dag te kunnen spreken moet het op een van de officiële meetpunten in ons land 25 graden of meer worden. In De Bilt was het rond 16.00 uur 22,1 graden. Daarom is van een landelijke zomerse dag geen sprake.