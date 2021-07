Het is de komende tijd in grote delen van Europa zonnig en warm. In de Spaanse en Portugese binnenlanden wordt het zo'n 40 graden. In de kustgebieden rond de Middellandse Zee is het aangenamer met 30 tot 33 graden. Dichter bij huis blijft het voorlopig wisselvallig zomerweer met normale temperaturen voor de tijd van het jaar, zo meldt Weerplaza.

De komende tijd wordt warme lucht vanuit Afrika aangevoerd en vooral in Spanje en Portugal stijgt de temperatuur flink. In Alentejo en Andalusië wordt het ongeveer 40 graden op het warmste moment van de dag.

In grote steden zoals Évora, Sevilla en Córdoba komen de maxima uit op 41 tot 43 graden. Na het weekend verdwijnt de ergste hitte en de temperatuur zakt op veel plaatsen terug naar 30 tot 35 graden.

In vergelijking met de hitte in de binnenlanden is het aan zee en op de eilanden aangenamer. Op Mallorca, Ibiza en Formentera is het flink zonnig met dagelijks 30 tot 33 graden. De Italiaanse, Kroatische en Griekse badplaatsen hebben een erg vergelijkbaar weerbeeld.

Warme krul over oosten van Europa

De zomerse en tropische temperaturen beperken zich niet tot het zuiden en een groot gebied met warme lucht krult over de Balkan via Polen en de Baltische staten richting Scandinavië. De warmte komt de komende dagen steeds meer onder druk te staan, want vanuit het westen wint koelere lucht terrein.

Het verdrijven van de hitte gaat wel gepaard met enkele stevige regen- en onweersbuien en overdag is het broeierig warm.

Dichter bij huis wisselvalliger

In grote delen van West- en Centraal-Europa blijft het voorlopig wisselvallig zomerweer. Wolkenvelden en zonnige momenten wisselen af en dagelijks kunnen enkele regen- of onweersbuien ontstaan.

Tijdens langere droge perioden is het prima weer voor vakantieactiviteiten. De temperatuur is daarbij heel normaal voor de tijd van het jaar. In Duitsland wordt het op veel plaatsen 20 tot 25 graden. In Frankrijk vinden we vergelijkbare waarden.

De meeste zon is daar weggelegd voor de Languedoc en Provence waar het lokaal nog 30 graden kan worden. In de Alpenlanden kunnen buien boven de bergen stevig uitpakken met kans op onweer en veel regen in korte tijd.

Tijdens het weekend wordt het tijdelijk droger en zonniger. In de dalen staat weinig wind en met ongeveer 25 graden is het ideaal weer voor een wandeling of terrasje.

