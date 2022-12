Da’s even wennen: flinke hobbel als je over de ‘cabrio’- Mandelabrug loopt of fietst

Lopen of fietsen over de Mandelabrug is vanaf 15 januari een compleet andere sensatie dan voorheen. Niet alleen is er een ‘cabriodeel’ geplaatst, ook ligt dat een flink stuk hoger dan de huidige brugvloer.

Dat er een stuk uit de Mandelabrug is gehaald zal niemand ontgaan zijn: donderdag besteedden alle media aandacht aan de monsterklus. De operatie verliep vlekkeloos. De A12 werd er dinsdagavond voor afgesloten en als alles is opgeruimd gaat de weg zaterdag weer open. Tot 15 januari wordt gewerkt aan het begaanbaar maken van de overspanning. Er is onder meer een aanzienlijke hoogteverschil met de bestaande vloer. Het nieuwe deel ligt ongeveer een meter hoger. Het tijdelijk brugdeel ligt óp de brugvloer. "Een van de klussen voor de komende weken is dus het hoogteverschil wegwerken", zegt de Zoetermeerse wethouder Marijke van der Meer (openbare ruimte). "We maken aan beide kanten hellingbanen met een plateau erin zodat de brug straks weer te gebruiken is door iedereen." Verder plaatst de gemeente voor de veiligheid hoge wanden op de brug en dicht ze de aansluiting met de 'oude' Mandelabrug. Het nu verwijderde stuk brug staat voorlopig in de berm en wordt daar straks voorzichtig gedemonteerd. Mogelijk kan het brugdeel zelfs nog worden gerepareerd. In ieder geval wordt er zo min mogelijk weggegooid, zei projectleider Dennis Dierikx al tijdens het uitrijden van het brugdeel. Volgens hem wil de gemeente kijken of de gescheurde uiteinden van de betonnen liggers hersteld kunnen worden. Als dat niet kan, krijgen de ruim 37 meter lange betonnen liggers een tweede kans als brug elders. De karakteristieke blauwe bogen worden voorlopig opgeslagen. Zoetermeer Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Zoetermeer Blijf met meldingen op de hoogte

