Vuurwerkshows jaarwisseling op de Dobbe afgelast: het waait te hard

Dat is zelfs dubbel pech, want dit jaar zou er niet één maar twee keer een groots vuurwerk losbarsten boven het water van de Dobbe tussen het Stadshart en Dorp. De traditionele 'knaller' is om klokslag 0.00 uur als de aanwezigen elkaar gelukkig Nieuwjaar wensen terwijl het vuurwerk boven hun hoofden losbarst.