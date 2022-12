Politie stuurt jongeren sms met waarschuwing: ‘Pas op, je nummer staat in telefoon drugsdealer’

De politie Haaglanden heeft vrijdag een sms-bom verstuurd naar bijna 1000 contacten die werden aangetroffen in de telefoons van vermoedelijke drugsdealers. Het gaat veelal om Zoetermeerse jongeren tussen de 17 en 23 jaar, die hun drugs bestelden voor feestjes en het weekend.

De sms is niet alleen waarschuwend van aard, maar moet de jongeren ook bewust maken van de wereld achter hun drugsgebruik. Bovendien stelt het bericht ook de vraag hoe ze hun eigen grens bewaken.

De actie komt voort uit een onderzoek naar de handel in verdovende middelen. In november werden twee vermoedelijke drugsdealers aangehouden. Zij zitten nog in voorarrest. Hun telefoons zijn in beslag genomen en daarin werden honderden telefoonnummers aangetroffen. Het lijkt vooral te gaan om klanten tussen de 17 en 23 jaar, de zogenoemde 'weekend- en feestgebruikers'.

Eenmalig gebruik

In samenspraak met het Openbaar Ministerie zijn de telefoonnummers daarom gebruikt om eenmalig een sms-bericht aan te versturen. De ontvangers zijn niet geregistreerd in de politiesystemen, ze hoeven niet te vrezen voor een sanctie. Wel is het belangrijk dat ze gaan nadenken over hun drugsgebruik. Dat het gebruik van drugs normaal lijkt te zijn, baart de politie zorgen.

Maar de sms-actie richt zich niet alleen op het bestrijden van criminaliteit, maar ook op de gebruikers. 'Welke keuzes maak jij?', is te lezen in de sms. Met daarbij een link naar deze website met informatie voor jongeren, ouders, docenten en andere professionals.

Volgens een politiewoordvoerder is een sms-bom een uitzonderlijke actie waarvoor het Openbaar Ministerie (OM) toestemming moet verlenen en waar een nauwkeurige belangenafweging aan vooraf gaat. Zeker ook omdat de verdachte in dit geval nog niet veroordeeld is. "Deze actie is niet heel gebruikelijk, maar kan wel veel maatschappelijk effect hebben en daar is het ons om te doen", legt de zegsman uit.

"Wij hebben als overheid ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid en die is in dit geval jongeren ervan weerhouden drugs te kopen en te gebruiken. Omdat er veel zorg leeft over dat gebruik, versturen we de sms-bom, die een waarschuwend karakter heeft."