Rond 13:50 uur kwam er een melding binnen van een mogelijk voertuig te water ter hoogte van het tankstation aan de Zwaardslootseweg. Eenmaal op de locatie zagen meerdere brandweereenheden en de politie dat de auto niet in de sloot, maar in een greppel lag.

De bestuurder kon zelf uit het voertuig klimmen en liep geen verwoningen op. Hoe de persoon met de auto in de greppel is gekomen is niet duidelijk. Nadat de bestuurder in veiligheid was is de auto met behulp van een pick-up truck uit de greppel getrokken.