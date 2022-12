Gepeperde rekening voor voorlopig veilig maken Mandelabrug loopt op tot 8 miljoen

Sinds de fiets- en voetgangersbrug vrijdagavond 2 december in grote haast is afgesloten nadat was ontdekt dat de brugconstructie onveilig was, is met man en macht gewerkt aan een plan om de situatie voorlopig veilig te krijgen. Rijkswaterstaat stelde aanvankelijk 1 januari als deadline, maar nu moet de brug over onder meer de A12 en het NS-spoor 15 januari veilig zijn. Aannemers Dura Vermeer en Hollandia zijn opgetrommeld om de klus snel op te pakken.